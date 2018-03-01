Марина Александрова рассказала, что изменилась в лучшую сторону после появления в ее жизни детей

У киноактрисы Марины Александровой есть двое детей: сын Андрей, которому 5 лет и двухлетняя дочь Екатерина. Артистка с легкостью совмещает заботу о семье и работу. Она воспитывает детей так, чтобы с детства они были самостоятельными.С малых лет Марина пытается развить в них личности. Такие действия были необходимы после того, как у Александровой возникли противоречия с ее младшей дочерью Екатериной.Артистка негативно относится к родителям, которые своего ребенка максимально загружают и хотят, чтобы он научился всему и сразу. Наследники актрисы сами решают, как распоряжаться своим временем. Как-то она пыталась загрузить сына, но в ответ получила бурный протест.Марина с уверенностью говорит, что она изменилась в лучшую сторону после появления в ее жизни детей. Она стала терпимее относится к окружающим ее людям, а также начала обращать свое внимание даже на маленькие мелочи.Например, благодаря детям можно порадоваться жучку, который влетел в окошко, солнцу или дождю. Взрослые расстраиваются, когда выпадает большое количество снега, а дети наоборот искренне этому радуются.