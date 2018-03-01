Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с карбоновым верхом

Особая версия родстера Fiat 124 GT поставлена на специальные колёсные диски.OZ Ultra-Light, которые весят на 3 килограмма меньше, чем обычные аналоги. Также автомобиль получил новый капот и спойлер из углеродного волокна.В качестве силовой установки родстера выступает бензиновый турбодвигатель MultiAir объёмом 1,4 литра производительностью 170 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена либо 6-ступенчатая «механика», либо автоматическая коробка передач Sports Sequential Esseesse.До первой «сотни» с таким силовым агрегатом до первой «сотни» автомобиль Fiat 124 GT набирает разгон за 6,8 секунды, развивая максимальную скорость 232 км/час.