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Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с карбоновым верхом

Тюнинг-ателье Abarth  представит в Женеве особую версию родстера Fiat 124. В преддверии дебюта разработчики рассекретили свою новинку, автомобиль получил в названии приставку GT и съёмный верх из карбона, что в автомобилестроении используется впервые.

Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с карбоновым верхом


Особая версия родстера Fiat 124 GT поставлена на специальные колёсные диски.OZ Ultra-Light, которые весят на 3 килограмма меньше, чем обычные аналоги. Также автомобиль получил новый капот и спойлер из углеродного волокна.

В качестве силовой установки родстера выступает бензиновый турбодвигатель MultiAir объёмом 1,4 литра производительностью 170 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена либо 6-ступенчатая «механика», либо автоматическая коробка передач Sports Sequential Esseesse.До первой «сотни» с таким силовым агрегатом до первой «сотни» автомобиль Fiat 124 GT набирает разгон за 6,8 секунды, развивая максимальную скорость 232 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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