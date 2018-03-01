Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении своей беременности

Ева Лонгория, которой 42 года в ближайшем будущем станем мамой. Она с удовольствием рассказала о течении своей беременности. Знаменитость поведала, что первый триместр и самый тяжелый уже позади.Сейчас настало золотое время и у артистки полно сил и энергии. Теперь киноактриса чувствует себя прекрасно и наслаждается своим интересным положением. Лонгория в данное время находится на шестом месяце беременности, у звезды это будет первый ребенок.Ева рассказала, что ничего не ведает о материнстве, несмотря на то, что она имеет множество подружек с детьми и племянниц. Для этого артистка читает большое количество литературы.Стоит добавить, что у нынешнего супруга Евы Хосе Бастона от предыдущих отношений есть трое детей, поэтому если будет необходимо, он сможет дать советы своей возлюбленной.Актриса ведет активный образ жизни, постоянно появляется на публике в эффектных нарядах. Сейчас у будущей мамы на первом месте не красота, а удобство и комфорт. Лонгория даже приобрела леггинсы для беременных, поскольку ее одежда стала на нее мала. По слухам, влюбленные ждут наследника, который должен появиться в мае.