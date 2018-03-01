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Компания Haier представила часы Asu с проектором изображения на руку

В рамках выставки MWC 2018, сотрудники компании Haier показали прототип новых часов Asu. Их особенность заключается в том, что они способны переводить изображение с дисплея на кисть руки с помощью специального проектора.

Компания Haier представила часы Asu с проектором изображения на руку


Дисплей ASU Watch предлагает разрешение картинки стандарта 480×854 пикселей. Изображение, которое проектор выводить на руку пользователя, довольно крупное, при этом интересно, что оно может быть как повторяющимся с экрана, так и его независимым продолжением.

Также стоит отметить опцию, которая позволяет с помощью жестов на руке менять информационный интерфейс на дисплее часов. Это значит, что для смены параметра стоит просто коснуться пальцем изображения на руке.

В аппаратной платформе часов ASU Watch работает модуль ОЗУ с объемом в 1 Гб, процессор с частотой 1,2 ГГц, а также модемы GPS, 4G LTE, ЧЧС и гироскоп.



Новинка появится в Китае будущей весной, но пока неизвестно по какой цене.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
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