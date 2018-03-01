Компания Haier представила часы Asu с проектором изображения на руку

Дисплей ASU Watch предлагает разрешение картинки стандарта 480×854 пикселей. Изображение, которое проектор выводить на руку пользователя, довольно крупное, при этом интересно, что оно может быть как повторяющимся с экрана, так и его независимым продолжением.Также стоит отметить опцию, которая позволяет с помощью жестов на руке менять информационный интерфейс на дисплее часов. Это значит, что для смены параметра стоит просто коснуться пальцем изображения на руке.В аппаратной платформе часов ASU Watch работает модуль ОЗУ с объемом в 1 Гб, процессор с частотой 1,2 ГГц, а также модемы GPS, 4G LTE, ЧЧС и гироскоп.Новинка появится в Китае будущей весной, но пока неизвестно по какой цене.