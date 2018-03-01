Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление пользователей

Однако пользователи Сети больше обратили внимание на внешность бывшей пассии Дмитрия Дмитренко, в частности разнесли в пух и прах грудь девушки.Хейтеры считают, что Кохно изуродовала свои молочные железы, выбрала неудачный топ и ужаснулись ее изменившемуся «экстерьеру».Кроме неудачной пластики груди, пользователи указали на позу, в которой запечатлена Маша. По мнению подписчиков, такая поза не пристала приличной девушке и ее «прикид совсем неуместный».Сама бывшая участница телестройки призывает настраивать себя на позитив, так как все идет из головы, а также советует ценить каждый день и тех, кто дорог.