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Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление пользователей

Экс-участница «Дома-2» Маша Кохно поделилась с подписчиками фотографией в Instagram и рассказала, что увлеклась виртуальными играми.

Однако пользователи Сети больше обратили внимание на внешность бывшей пассии Дмитрия Дмитренко, в частности разнесли в пух и прах грудь девушки.

Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление пользователей

Хейтеры считают, что Кохно изуродовала свои молочные железы, выбрала неудачный топ и ужаснулись ее изменившемуся «экстерьеру».

Кроме неудачной пластики груди, пользователи указали на позу, в которой запечатлена Маша. По мнению подписчиков, такая поза не пристала приличной девушке и ее «прикид совсем неуместный».

Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление пользователей

Сама бывшая участница телестройки призывает настраивать себя на позитив, так как все идет из головы, а также советует ценить каждый день и тех, кто дорог.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:59
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