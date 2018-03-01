Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную платформу Gemini Lake

Скорее всего, что системы Celeron N3060 будут замены на Celeron N4000 и Celeron N4100. Именно поэтому в качестве процессоров должны быть применены SoC Pentium Silver N5000. В Micro-Star выбрали Gemini Lake вследствие ограничения эффективности системы охлаждения в таких миниатюрных компьютерных платформах, поскольку с 10-ваттной нагрузкой они уже не справятся.Отмечается, что чипы Intel Gemini Lake будет иметь четыре вычислительных ядра типа x86, при этом они предложат пользователю двухуровневый объем кэш-памяти в размере 4 Мб. Также выделяется видеосистема UHD 605. Что касается памяти и встроенного накопителя, то в платформе должно быть одно место для платы DDR4-2400 и одного SSD-накопителя с интерфейсом M.2. Объем памяти RAM не может превышать отметки в 8 Гб.Также новые Cubi N оснастят модулями Wi-Fi, Bluetooth и портом Gigabit Ethernet. Не стоит забывать за USB 3.0, HDMI и D-Sub.Цена вопроса около 200 евро.