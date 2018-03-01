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В Польше начал работать Закон о Холокосте и бандеровцах

В Польше вступил в силу Закон о Холокосте и бандеровцах. Таким образом, на территории государства теперь будут привлекать к уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и заявления касательно того, что Польша имела отношение к Холокосту и нацистам.

В Польше начал работать Закон о Холокосте и бандеровцах


В рамках нового законопроекта будут наказывать людей, которые публично станут упоминать о таком термине как «польские лагеря смерти» и утверждать причастность поляков к нацистам. За это могут назначить штраф или тюремный срок до трех лет. Помимо этого в этом законе предусматривается дисциплинарная или уголовная ответственность за отрицание такого события как «Волынская резня», которое во время войны была организована представителями украинского националистического движения.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда уже подписал закон и направил его в Конституционный суд. Несмотря на то, что проект был подписан, привлекать к ответственности в стране начнут только после решения КС.

Главными оппозиционерами в этом вопросе выступили Израиль, Украина и США.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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