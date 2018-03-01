Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь равнодушна к пафосным мероприятиям в свою честь

28 февраля популярная супермодель отметила свой 36-й день рождения. Мама Натальи Водяновой рассказала, что пышных торжеств по такому поводу именинница устраивать не собиралась. Наташа хотела отметить этот праздник в компании близких людей, то есть мужа и детей.Также Лариса Викторовна сообщила, что ее дочь равнодушно относится к пафосным мероприятиям в свою честь. Наталье больше нравится готовить праздники для близких людей, она всегда серьёзно к этому подходит и обязательно подготовит такой сюрприз, который порадует виновника торжества.Мама модели откровенно призналась, что для нее всегда была проблемой выбора подарка на каждый День рождения для своей дочери. Со временем Лариса Викторовна успокоилась, поскольку чем-то удивить свою старшую дочку практически невозможно. Мама модели поняла, что ее внимание для дочери дороже любого подарка.Родительница Натальи решила, что закажет букет цветов через службу доставки, хорошо, что сейчас это сделать не проблематично. А в кругу семьи обязательно в День ее рождения поднимут бокалы за здоровье модели.