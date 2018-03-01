АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь равнодушна к пафосным мероприятиям в свою честь

Мама модели поведала, что День рождения ее дочери пройдет скромно, поскольку она равнодушна к пафосным мероприятиям в свою честь.

Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь равнодушна к пафосным мероприятиям в свою честь


28 февраля популярная супермодель отметила свой 36-й день рождения. Мама Натальи Водяновой рассказала, что пышных торжеств по такому поводу именинница устраивать не собиралась. Наташа хотела отметить этот праздник в компании близких людей, то есть мужа и детей.

Также Лариса Викторовна сообщила, что ее дочь равнодушно относится к пафосным мероприятиям в свою честь. Наталье больше нравится готовить праздники для близких людей, она всегда серьёзно к этому подходит и обязательно подготовит такой сюрприз, который порадует виновника торжества.

Мама модели откровенно призналась, что для нее всегда была проблемой выбора подарка на каждый День рождения для своей дочери. Со временем Лариса Викторовна успокоилась, поскольку чем-то удивить свою старшую дочку практически невозможно. Мама модели поняла, что ее внимание для дочери дороже любого подарка.

Родительница Натальи решила, что закажет букет цветов через службу доставки, хорошо, что сейчас это сделать не проблематично. А в кругу семьи обязательно в День ее рождения поднимут бокалы за здоровье модели.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с
Ученые определили принципы действия
Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры
Компания Haier представила часы Asu с проектором
Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен
Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не
Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную
Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Смартфон LG G7 Neo показали на видео
Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская
В Польше начал работать Закон о Холокосте и
Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»
Джессика Альба выложила милый снимок, на котором
Анастасия Лисова поделилась забавным фото со
Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в
Марина Александрова рассказала, что изменилась в
На заводах собираются проводить добровольный тест
Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении
Луна и Земля зародились внутри гигантского
Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный
Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление
Геологи: Следующий переворот полюсов Земли
Ученые создали устройство хранения энергии, для
Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой
Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге,
Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь
Инженеры научили роботов выпиливать детали для
"Летающий мозг" ИИ Симон будет отслеживать
Toyota совместила «механику» и вариатор в одной
Внуку Степана Михалкова дали имя Фёдор в честь
Просмотреть все новости