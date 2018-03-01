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Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в Соединенные Штаты

Арам Акопян, являющийся другом известного артиста России Армена Джигарханяна, рассказал, что экс-супруга российского культурного деятеля Татьяна Власова, приняла решение уехать жить в Соединённые Штаты.

Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в Соединенные Штаты


Арам Акопян заметил, что Татьяна Власова планирует переехать ближе к своему сыну Степану. Он уже давно проживает в Соединённых Штатах. Армен Джигарханян собирается выкупить жилую площадь бывшей супруги. Речь идёт о её доле квартиры, потому что жилплощадь поделена на 2 части. В данном случае одна часть принадлежала Татьяне Власовой. Другую продали Расстегину. Российский артист планирует приобрести также вторую долю. Однако Растеггин не заплатил по договору купли-продажи. Адвокат в суд подал с требованием признать договор недействительным.

Имеется информация, что друзья Джигарханяна собираются помочь популярному артисту в вопросе приобретения квартиры. По их мнению, Армену Джигарханяну там будет намного уютнее.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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