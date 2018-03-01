Внуку Степана Михалкова дали имя Фёдор в честь Святого Праведного воина Федора Ушакова

Сын Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова Степан стал дедушкой. Внука Фёдора родила его 25-летняя дочь Александра. Молодой дед сейчас находится под впечатлением этого события в жизни знаменитой семьи. Степан Михалков рассказал, что вспомнил время, когда родилась его дочь и нынешнее эмоциональное состояние сравнил с тем периодом, уточнив, что тогда не мог сдержать слёз радости.Самого младшего из клана Михалковых назвали Фёдором в честь Святого Праведного воина Федора Ушакова, канонизация которого прошла в 2000 году. Также Степан Михалков добавил, что у дочери талант быть мамой и она прекрасно справляется с новорожденным.