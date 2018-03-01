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Поклонники Марии Кожевниковой были шокированы, когда узнали, что она мастер спорта по художественной гимнастике

Поклонников Кожевниковой шокировал тот факт, что она мастер спорта по художественной гимнастике.

Поклонники Марии Кожевниковой были шокированы, когда узнали, что она мастер спорта по художественной гимнастике


Киноактриса Мария Кожевникова выложила фотоснимок из личного архива. На снимке запечатлено ее свидетельство, где отчетливо видны ее спортивные достижения. Как оказалось, перед тем, как стать знаменитой киноактрисой, общественным и политическим деятелем, Мария занималась художественной гимнастикой и стала мастером спорта.

Данное удостоверение она получила в 2000 году. Преданные поклонники были очень удивлены, когда узнали о прошлых достижениях своей любимицы. Кожевникова отметила, что большинство ее подписчиков привело в шок данное открытие.

Поэтому поводу актриса решила обратиться к пользователям и написала, что перед тем как вешать ярлык, необходимо сначала узнать немножко о человеке, его увлечениях. Помимо этого знаменитость призналась, что во время тренировок по художественной гимнастике она потеряла несколько зубов.

Поклонники Марии Кожевниковой были шокированы, когда узнали, что она мастер спорта по художественной гимнастике


Как оказалось, Мария смогла случайно выбить себе зубы, хотя данный вид спорта считается не слишком опасным.

Стоит напомнить, что знакомство со своим будущим мужем произошло в 2011 году, а через два года влюбленные решили обвенчаться. У пары есть двое детей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:26
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