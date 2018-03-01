На заводах собираются проводить добровольный тест на алкоголизм

Данную информацию прессе сообщил Евгений Брюн, являющийся главным наркологом Министерства здравоохранения Российской Федерации. По словам Евгения Брюна, подобный опыт имеется уже на металлургическом заводе в Липецке, а также на ряде других предприятий. Однако данное тестирование пока не стало массовым. По словам Брюна суть идеи заключается в том, чтобы на предприятиях в коллективные договоры были включены пункты, касающиеся профилактики алкоголизма, а также пьянства.В частности в документе может содержаться пункт, защищающий от увольнения работника, который лечится от зависимости, а также выздоравливает. Но работодатели, к сожалению, являются заинтересованными в том, чтобы быстрей избавиться от таких людей, при этом не заниматься их непосредственным здоровьем.