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Роскомнадзор предупредил россиян об опасности мобильного приложения GetContact

Специалисты Роскомнадзора начали проверку приложения GetContact. Поводом для этого послужили подозрения в нарушении прав на конфиденциальность данных российского населения.

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности мобильного приложения GetContact


Это приложение может выдать всю информацию касательно звонящего. В случае подтверждения факта нарушения законодательства, Роскомнадзором будут применены ограничительные меры на территории Российской Федерации для GetContact. На сегодняшний день это мобильное приложение выступает официально как инструмент, который блокирует различные нежелательные звонки.

Между тем в Google Play говорится, что такого рода приложение может выдавать данные касающиеся звонящего даже в случае его отсутствия в телефонной книге. Специалистами Роскомнадзора отмечается, что GetConta в открытом доступе может оставить также пароли от используемых социальных сетей, номера применяемых кредитных карт, а также ПИН-коды.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:11
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