Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный 570-сильный суперкар
Болгарская компания Sin Cars представит в Женеве новый гибридный суперкар Sin Cars R1 550. Автомобиль оснащён плагин-гибридным силовым агрегатом производительностью 570 лошадиных сил, а в качестве дополнительной опции разработчики предлагают увеличить мощность двигателя ещё на 230 «лошадей».
Новый болгарский суперкар Sin Cars R1 550 оснащён плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора мощностью 450 лошадиных сил и электрического двигателя производительностью 120 «лошадей». Бензиновый агрегат передаёт мощность на задние колёса, а за работу передней оси отвечает электромотор. На одной электротяге автомобиль способен проехать 60 километров.
Общий вес суперкара Sin Cars R1 550 составляет 1 480 килограммов, до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Болгарские разработчики могут в качестве опции заменить базовый двигатель внутреннего сгорания на битурбированный мотор V8, которым комплектуется Chevrolet Corvette Z06, тогда отдача суперкара увеличится до 800 лошадиных сил.
Новый болгарский суперкар Sin Cars R1 550 оснащён плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора мощностью 450 лошадиных сил и электрического двигателя производительностью 120 «лошадей». Бензиновый агрегат передаёт мощность на задние колёса, а за работу передней оси отвечает электромотор. На одной электротяге автомобиль способен проехать 60 километров.
Общий вес суперкара Sin Cars R1 550 составляет 1 480 килограммов, до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Болгарские разработчики могут в качестве опции заменить базовый двигатель внутреннего сгорания на битурбированный мотор V8, которым комплектуется Chevrolet Corvette Z06, тогда отдача суперкара увеличится до 800 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00