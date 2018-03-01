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Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный 570-сильный суперкар

Болгарская компания Sin Cars представит в Женеве новый гибридный суперкар Sin Cars R1 550. Автомобиль оснащён плагин-гибридным силовым агрегатом производительностью 570 лошадиных сил, а в качестве дополнительной опции разработчики предлагают увеличить мощность двигателя ещё на 230 «лошадей».

Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный 570-сильный суперкар


Новый болгарский суперкар Sin Cars R1 550 оснащён плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора мощностью 450 лошадиных сил и электрического двигателя производительностью 120 «лошадей». Бензиновый агрегат передаёт мощность на задние колёса, а за работу передней оси отвечает электромотор. На одной электротяге автомобиль способен проехать 60 километров.

Общий вес суперкара Sin Cars R1 550 составляет 1 480 килограммов, до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Болгарские разработчики могут в качестве опции заменить базовый двигатель внутреннего сгорания на битурбированный мотор V8, которым комплектуется Chevrolet Corvette Z06, тогда отдача суперкара увеличится до 800 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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