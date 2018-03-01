Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный 570-сильный суперкар

Новый болгарский суперкар Sin Cars R1 550 оснащён плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора мощностью 450 лошадиных сил и электрического двигателя производительностью 120 «лошадей». Бензиновый агрегат передаёт мощность на задние колёса, а за работу передней оси отвечает электромотор. На одной электротяге автомобиль способен проехать 60 километров.Общий вес суперкара Sin Cars R1 550 составляет 1 480 килограммов, до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Болгарские разработчики могут в качестве опции заменить базовый двигатель внутреннего сгорания на битурбированный мотор V8, которым комплектуется Chevrolet Corvette Z06, тогда отдача суперкара увеличится до 800 лошадиных сил.