Поклонники Ольги Бузовой готовы защитить ее от «мужчины» с косичками
Фанаты популярной ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой в ярости от тех оскорблений, которые летят в адрес их кумира со всех сторон.
Особое возмущение вызывают «недомужчина» Андрей Скороход и «мужчина с косичками, весь исколотый» DJ MEG, которые позволили себе критические высказывания в адрес знаменитости и оскорбили ее грязными словами.
Одна из фанаток певицы отмечает, что по натуре Ольга мягкий человек и ввиду занятости не может достойно ответить на все нападки хейтеров, а потому женщина решила объединить поклонников Оли, чтобы наказать тех, кто позволил оскорблять женщину, материть и присваивать ярлыки.
Поклонница таланта Бузовой написала, что Ольга никого на свои концерты не тащит и не заставляет насильно слушать, и каждый в жизни сам волен идти куда хочет.
Пользователь призывает людей не превращаться в зверей и сообщает, что больше не позволит «травить Олю».
Особое возмущение вызывают «недомужчина» Андрей Скороход и «мужчина с косичками, весь исколотый» DJ MEG, которые позволили себе критические высказывания в адрес знаменитости и оскорбили ее грязными словами.
Одна из фанаток певицы отмечает, что по натуре Ольга мягкий человек и ввиду занятости не может достойно ответить на все нападки хейтеров, а потому женщина решила объединить поклонников Оли, чтобы наказать тех, кто позволил оскорблять женщину, материть и присваивать ярлыки.
Поклонница таланта Бузовой написала, что Ольга никого на свои концерты не тащит и не заставляет насильно слушать, и каждый в жизни сам волен идти куда хочет.
Пользователь призывает людей не превращаться в зверей и сообщает, что больше не позволит «травить Олю».