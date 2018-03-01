Поклонники Ольги Бузовой готовы защитить ее от «мужчины» с косичками

Особое возмущение вызывают «недомужчина» Андрей Скороход и «мужчина с косичками, весь исколотый» DJ MEG, которые позволили себе критические высказывания в адрес знаменитости и оскорбили ее грязными словами.Одна из фанаток певицы отмечает, что по натуре Ольга мягкий человек и ввиду занятости не может достойно ответить на все нападки хейтеров, а потому женщина решила объединить поклонников Оли, чтобы наказать тех, кто позволил оскорблять женщину, материть и присваивать ярлыки.Поклонница таланта Бузовой написала, что Ольга никого на свои концерты не тащит и не заставляет насильно слушать, и каждый в жизни сам волен идти куда хочет.Пользователь призывает людей не превращаться в зверей и сообщает, что больше не позволит «травить Олю».