Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой киноленте Тарантино

Сюжет киноленты расскажет о жизни экс-звезды вестернов и дублера, которые никак не могут приспособиться к быстро меняющейся жизни. Само действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе.Кинолента Тарантино станет первой, где вместе сыграют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Ранее оба актера уже играли в фильмах известного режиссера: Ди Каприо в «Джанго освобожденный», а Бред Питт в «Бесславных ублюдках», но порознь.