Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой киноленте Тарантино
Актеры Голливуда Леонардо Ди Кприо и Бред Питт вместе сыграют в новой киноленте знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино. Выход фильма под названием «Однажды в Голливуде» на широкие экраны, по сообщению от The Hollywood Reporter, запланирован на август 2019 года.
Сюжет киноленты расскажет о жизни экс-звезды вестернов и дублера, которые никак не могут приспособиться к быстро меняющейся жизни. Само действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе.
Кинолента Тарантино станет первой, где вместе сыграют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Ранее оба актера уже играли в фильмах известного режиссера: Ди Каприо в «Джанго освобожденный», а Бред Питт в «Бесславных ублюдках», но порознь.
Сюжет киноленты расскажет о жизни экс-звезды вестернов и дублера, которые никак не могут приспособиться к быстро меняющейся жизни. Само действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе.
Кинолента Тарантино станет первой, где вместе сыграют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Ранее оба актера уже играли в фильмах известного режиссера: Ди Каприо в «Джанго освобожденный», а Бред Питт в «Бесславных ублюдках», но порознь.