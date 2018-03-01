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Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой киноленте Тарантино

Актеры Голливуда Леонардо Ди Кприо и Бред Питт вместе сыграют в новой киноленте знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино. Выход фильма под названием «Однажды в Голливуде» на широкие экраны, по сообщению от The Hollywood Reporter, запланирован на август 2019 года.

Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой киноленте Тарантино


Сюжет киноленты расскажет о жизни экс-звезды вестернов и дублера, которые никак не могут приспособиться к быстро меняющейся жизни. Само действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе.

Кинолента Тарантино станет первой, где вместе сыграют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Ранее оба актера уже играли в фильмах известного режиссера: Ди Каприо в «Джанго освобожденный», а Бред Питт в «Бесславных ублюдках», но порознь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:30
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