Ольга Бузова поздравила жителей Хабаровска с первым днем весны
Сегодня утром, Ольгу Бузову фанаты встречали в Хабаровске, и как только звезда сошла с поезда, тут же поздравила всех с первым днем весны и пообещала растопить лед жарким концертом.
Гастрольный тур Бузовой по Дальнему Востоку начался с Благовещенска, а следующий концерт состоится сегодня, 1 марта, в Хабаровске.
Поклонники одарили кумира цветами. Что очень польстило Ольге, так как на улице трещит мороз, и она оценила их любовь, которая выгнала их из теплых квартир на вокзал. Сама Ольга, сойдя с поезда,отправилась греть руки в отель и ждать начала своего выступления.
Наряду с этим. Бузова продемонстрировала всем пуховик, купленный в Благовещенске, который защищает ее от дальневосточных морозов и сфотографировалась в обновке на балконе гостиницы.
Гастрольный тур Бузовой по Дальнему Востоку начался с Благовещенска, а следующий концерт состоится сегодня, 1 марта, в Хабаровске.
Поклонники одарили кумира цветами. Что очень польстило Ольге, так как на улице трещит мороз, и она оценила их любовь, которая выгнала их из теплых квартир на вокзал. Сама Ольга, сойдя с поезда,отправилась греть руки в отель и ждать начала своего выступления.
Наряду с этим. Бузова продемонстрировала всем пуховик, купленный в Благовещенске, который защищает ее от дальневосточных морозов и сфотографировалась в обновке на балконе гостиницы.