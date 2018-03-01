Ольга Бузова поздравила жителей Хабаровска с первым днем весны

Гастрольный тур Бузовой по Дальнему Востоку начался с Благовещенска, а следующий концерт состоится сегодня, 1 марта, в Хабаровске.Поклонники одарили кумира цветами. Что очень польстило Ольге, так как на улице трещит мороз, и она оценила их любовь, которая выгнала их из теплых квартир на вокзал. Сама Ольга, сойдя с поезда,отправилась греть руки в отель и ждать начала своего выступления.Наряду с этим. Бузова продемонстрировала всем пуховик, купленный в Благовещенске, который защищает ее от дальневосточных морозов и сфотографировалась в обновке на балконе гостиницы.