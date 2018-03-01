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Toyota совместила «механику» и вариатор в одной коробке передач

В компании Toyota разработали новый двигатель и коробку передач, в которой объединены четыре вариатора и механическая трансмиссия. Свои новые разработки производитель намерен применить в Toyota Auris следующей генерации.

Toyota совместила «механику» и вариатор в одной коробке передач


Новую коробку передач Drive Shift-CVT компания Toyota представит на автосалоне в Женеве. Инженеры японской компании отмечают, что в новой коробке передач на старте полностью устранены «провалы», а также при работе с педалью газа отсутствуют «вялые ощущения» . При этом плавность работы обеспечивает блок управления, разработанный на базе технологий, применяемых на классических «автоматах».

Также инженеры Toyota планируют представить бензиновый двигатель Dynamic Force Engine с коэффициентом полезного действия более 40 процентов. У нового силового агрегата поршневые юбки обработаны лазером, имеется электрический водяной насос и комбинированный впрыск топлива. Двигатель способен выдавать 146 и 171 лошадиную силу, его можно использовать в составе с гибридной силовой установкой.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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