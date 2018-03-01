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«Газпром» опротестует решение касательно выплаты $2,56 млрд «Нафтогазу»

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» свыше $2.5 млрд.

«Газпром» опротестует решение касательно выплаты $2,56 млрд «Нафтогазу»


Спор между украинской и российской компанией начался в 2014 году, когда Украина решила пересмотреть условия принятого многолетнего контракта касательно транзита газа. Для разрешения данного спора компании с исками обратились к представителям Арбитражного суда Стокгольма. В российской компании отметили, что «Нафтогаз» потребовал компенсацию на сумму $17 миллиардов. Суд одобрил выдвинутые требования на сумму $4,7 млрд. Судьи посчитали требование обоснованным фактом уменьшения объемов газового транзита в Украину.

Суд раньше удовлетворил ряд требований «Газпрома». Вследствие этого сумма выплаты украинской стороной уменьшилась до $2,56 млрд. Арбитраж также отклонил требования украинской стороны на поднятие тарифа на транзит газа из России. «Газпром» решил опротестовать данное решение.
Политика / Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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