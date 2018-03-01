Виктория Боня замерзла в Монако и достает сапоги

По словам Виктории, ей пришлось достать «все сапоги, что были в заначках», чтобы спастись от морозов, которые побили 80-летний рекорд в этом маленьком европейском государстве-княжестве.Однако лютая стужа не охладила желание Бони поиграть, и она расскзала фолловерам условия, чтобы повысить активность своего аккаунта.Подписчики Бони завалили красотку комплиментами и поздравили ее с первым днем весны.Напомним, что на днях Виктория Боня жаловалась на скуку и тоску по отдыху на Мальдивских островах и предложила разыграть поездку на эти райские острова.