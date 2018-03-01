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Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигуры Марии Шараповой в купальнике

Мария Шарапова опубликовала фотоснимок в купальнике и похвасталась стройной фигурой.

Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигуры Марии Шараповой в купальнике


Теннисистка из России Мария Шарапова скучает по теплым денькам и неожиданно для пользователей Сети выложила в Instagtam фотоснимок в купальном костюме и добавила хештег #tbt. Знаменитость поведала, что в Калифорнии, где она проживает сейчас достаточно прохладно. Исходя из этого, она предложила возвратиться в жару и решила добавить флаг Ямайки.

На фото спортсменка позирует около бассейна, а на заднем плане виднеются океанские волны. Преданные поклонники спортсменки были в восторге, как от ее предложения, так и от самого снимка. Фанаты писали, что очень по ней скучают и просили в ближайшем будущем вернуться на корт. А еще осыпали множественными комплиментами.

Стоит напомнить, что у Марии так и не состоялось бракосочетание, хотя она была обручена со своим бывшим возлюбленным спортсменом из Сербии Сашей Вуячичем. Спустя время у нее были длительные отношения с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым.

Также стало известно, что Мария получила небольшую роль в кинокартине «8 подруг Оушена». Выход фильма на экраны запланирован на лето этого года.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:21
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