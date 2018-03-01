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Ксения Бородина заступилась за подругу Ксению Собчак и вызвала недоумение фанатов

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина высказала в Instagram свое мнение по поводу дебатов между кандидатами в президенты России.

При этом Бородина заняла сторону своей бывшей коллеги Ксении Собчак, ныне претендующей на кресло главы государства.

Ксения Бородина заступилась за подругу Ксению Собчак и вызвала недоумение фанатов

Ведущая телестройки уверена, что подобные дебаты должны быть эмоциональными, но в рамках приличий и напрямую оскорблять женщину, публично называть ее дурой, настоящий мужчина себе не позволит.

Ксения Бородина заступилась за подругу Ксению Собчак и вызвала недоумение фанатов

Ксения Бородина напомнила, что женщина может быть очень сильной и стойкой настолько, что мужчинам это даже сложно представить.

Подписчики Бородиной не были настолько лояльны к Собчак и считают, что «она знала куда сунулась» и поэтому должна терпеть теперь оскорбления и издевательства.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06
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