Ксения Бородина заступилась за подругу Ксению Собчак и вызвала недоумение фанатов

При этом Бородина заняла сторону своей бывшей коллеги Ксении Собчак, ныне претендующей на кресло главы государства.Ведущая телестройки уверена, что подобные дебаты должны быть эмоциональными, но в рамках приличий и напрямую оскорблять женщину, публично называть ее дурой, настоящий мужчина себе не позволит.Ксения Бородина напомнила, что женщина может быть очень сильной и стойкой настолько, что мужчинам это даже сложно представить.Подписчики Бородиной не были настолько лояльны к Собчак и считают, что «она знала куда сунулась» и поэтому должна терпеть теперь оскорбления и издевательства.