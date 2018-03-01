Конституционный Суд Украины признал неконституционным «закон о русском языке» 2012 года

Русский язык в документе имел статус регионального языка. Касательно этого сообщается представителями пресс-службы суда. Верховной Радой соответствующий закон был принят летом 2012 года. Украинский язык в нём считался государственным. При этом документ предусматривал свободное использование региональных языков на территориях, где не меньше десяти процентов граждан говорят на русском, а также прочих языках.В свою очередь проект закона, касающийся признания этого решения недействительным, внесли в Верховную Раду Украины ещё 4 года назад. Однако утвердили его только сейчас.