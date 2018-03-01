Ольга Бузова пообещала к 8 марта новую песню

Релиз новой композиции обещан на 8 марта, о чем сообщила сама Ольга Бузова и ее директор в соцсетях.Теледива призналась, что эта песня станет самой крутой, а поклонники уже пророчат ей первое место в iTunes и будущее хита, как это случилось и с предыдущими ее вокальными творениям.Гастрольный тур Ольги Бузовой по дальневосточным городам проходит успешно, фанаты в восторге от своего кумира и с большим воодушевлением приветствуют звезду. Так в аэропорту Благовещенска Ольгу встречало сердце, выложенное лепестками роз на полу аэровокзала.Сегодня Бузову встречает Хабаровск, куда она уже успела добраться и даже сообщила, что отправляется на площадку.