Ольга Бузова пообещала к 8 марта новую песню
Трудолюбие Ольги Бузовой достойно похвалы и несмотря на то, что певица сейчас находится с гастролями на Дальнем Востоке, звезда записала новую песню.
Релиз новой композиции обещан на 8 марта, о чем сообщила сама Ольга Бузова и ее директор в соцсетях.
Теледива призналась, что эта песня станет самой крутой, а поклонники уже пророчат ей первое место в iTunes и будущее хита, как это случилось и с предыдущими ее вокальными творениям.
Гастрольный тур Ольги Бузовой по дальневосточным городам проходит успешно, фанаты в восторге от своего кумира и с большим воодушевлением приветствуют звезду. Так в аэропорту Благовещенска Ольгу встречало сердце, выложенное лепестками роз на полу аэровокзала.
Сегодня Бузову встречает Хабаровск, куда она уже успела добраться и даже сообщила, что отправляется на площадку.
Релиз новой композиции обещан на 8 марта, о чем сообщила сама Ольга Бузова и ее директор в соцсетях.
Теледива призналась, что эта песня станет самой крутой, а поклонники уже пророчат ей первое место в iTunes и будущее хита, как это случилось и с предыдущими ее вокальными творениям.
Гастрольный тур Ольги Бузовой по дальневосточным городам проходит успешно, фанаты в восторге от своего кумира и с большим воодушевлением приветствуют звезду. Так в аэропорту Благовещенска Ольгу встречало сердце, выложенное лепестками роз на полу аэровокзала.
Сегодня Бузову встречает Хабаровск, куда она уже успела добраться и даже сообщила, что отправляется на площадку.