В США нашли массовое подводное захоронение индейцев

В 2016 году в данной местности впервые была найдена человеческая кость на глубине в 6,5 м. Позднее археологам удалось отыскать новые останки, захороненные на территории бывшего индейского кладбища площадью в 3 тыс. метров квадратных. Дайверам удалось поднять со дна части костей руки и отдельные фрагменты черепной коробки, а также деревянные и тканевые артефакты.В настоящее время ныряльщики нашли останки только шести человек, хотя предполагается, что могил гораздо больше. Похожее захоронение ранее было найдено на противоположной стороне побережья - там покоились останки 168 человек. Кладбище изначально располагалось выше уровня моря, однако изменение климата внесло свои коррективы.