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В США нашли массовое подводное захоронение индейцев

В США у берегов Флориды ныряльщики из Бюро по археологическим исследованиям обнаружили древнее подводное захоронение индейцев, живших в данной местности свыше 7 тыс. лет назад, информирует портал Science Alert.

В США нашли массовое подводное захоронение индейцев


В 2016 году в данной местности впервые была найдена человеческая кость на глубине в 6,5 м. Позднее археологам удалось отыскать новые останки, захороненные на территории бывшего индейского кладбища площадью в 3 тыс. метров квадратных. Дайверам удалось поднять со дна части костей руки и отдельные фрагменты черепной коробки, а также деревянные и тканевые артефакты.

В настоящее время ныряльщики нашли останки только шести человек, хотя предполагается, что могил гораздо больше. Похожее захоронение ранее было найдено на противоположной стороне побережья - там покоились останки 168 человек. Кладбище изначально располагалось выше уровня моря, однако изменение климата внесло свои коррективы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:00
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