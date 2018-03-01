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Астрофизики нашли одну из наиболее неметалличных звезд

Испанские астрономы Канарского института выявили одну из наиболее малометалличных звезд во Вселенной. Светило, получившее классификацию SDSS J0023+0307, обладает металличностью в -6,6, что делает его одним из самых древних космических тел, сообщает The Astrophysical Journal.

Астрофизики нашли одну из наиболее неметалличных звезд


Ученые, используя спектрометры, провели анализ состава карлика SDSS J0023+0307, выявив пониженную концентрацию железа в его оболочке (-6,6) и углерода (менее 6,3). Температурный фон данного космического объекта достигает 6,2 тыс. кельвинов, хотя все полученные цифры являются пороговыми значениями.

В итоге SDSS J0023+0307 стал вторым самым неметалличным карликом во Вселенной. Звезды с небольшим количеством железа интересны астрофизикам по причине своего возраста. Как правило, именно на ранней стадии формирования Вселенной все светила состояли из водорода и гелия. Позднее в ядре звезд термоядерные реакции выплавляли тяжелые элементы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45
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