Астрофизики нашли одну из наиболее неметалличных звезд

Ученые, используя спектрометры, провели анализ состава карлика SDSS J0023+0307, выявив пониженную концентрацию железа в его оболочке (-6,6) и углерода (менее 6,3). Температурный фон данного космического объекта достигает 6,2 тыс. кельвинов, хотя все полученные цифры являются пороговыми значениями.В итоге SDSS J0023+0307 стал вторым самым неметалличным карликом во Вселенной. Звезды с небольшим количеством железа интересны астрофизикам по причине своего возраста. Как правило, именно на ранней стадии формирования Вселенной все светила состояли из водорода и гелия. Позднее в ядре звезд термоядерные реакции выплавляли тяжелые элементы.