Дочь Маши Распутиной пропала в очередной раз

Осенью минувшего года ушел из жизни супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков. От брака у известной певицы осталась дочь Лидия. В том, что девушка попала в психиатрическую больницу, родители обвиняли друг друга до последних дней.У Владимира Ермакова кроме Лидии остался наследник от предыдущего брака – Алексей Ермаков, который также стал наследником многокомнатной квартиры в столице. Но Ермаков младший утверждает, что сестру найти не может. Алексей уверяет, что девушка не проживает по месту прописки, и где она может пребывать не знает. Более того, по словам брата Лидии, родной отец также не мог разыскать дочь в последние шесть месяцев жизни.Ермаков младший признается, что хотел бы, чтобы его сестра прописалась в четырехкомнатной квартире отца. Но то, что девушка в очередной раз пропала, очень беспокоит и настораживает Алексея.Окружение Маши Распутиной подозревает, что ее дочь вновь оказалась в психиатрической больнице. Что касается самой певицы, то она предпочитает не комментировать жизнь собственной дочери.