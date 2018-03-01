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Дочь Маши Распутиной пропала в очередной раз

Дочь известной российской певицы Маши Распутиной пропала в очередной раз. Взрослая девушка является наследницей четырехкомнатных апартаментов в Москве.


Дочь Маши Распутиной пропала в очередной раз


Осенью минувшего года ушел из жизни супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков. От брака у известной певицы осталась дочь Лидия. В том, что девушка попала в психиатрическую больницу, родители обвиняли друг друга до последних дней.

У Владимира Ермакова кроме Лидии остался наследник от предыдущего брака – Алексей Ермаков, который также стал наследником многокомнатной квартиры в столице. Но Ермаков младший утверждает, что сестру найти не может. Алексей уверяет, что девушка не проживает по месту прописки, и где она может пребывать не знает. Более того, по словам брата Лидии, родной отец также не мог разыскать дочь в последние шесть месяцев жизни.

Ермаков младший признается, что хотел бы, чтобы его сестра прописалась в четырехкомнатной квартире отца. Но то, что девушка в очередной раз пропала, очень беспокоит и настораживает Алексея.

Окружение Маши Распутиной подозревает, что ее дочь вновь оказалась в психиатрической больнице. Что касается самой певицы, то она предпочитает не комментировать жизнь собственной дочери.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:30
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