Зрители считают, что Саша Черно совсем не изменилась, а осталась такой же отвратительной

По их словам, девушка критикует поведение других участниц телестройки, но не следит за своими поступками. Совсем позабыла Саша, как сама вешалась на парней и всячески пыталась соблазнить их, припомнили поклонники «Дома-2».Многие хейтеры тут же прозвали Черно предательницей и легкодоступной девкой, добавив, что если бы кто-то захотел закрутить с ней мимолетный роман, она без промедлений отдалась бы ему.Они также считают, что Иосиф Оганесян терпит причуды невыносимой Саши лишь из-за обещанного гонорара за соблюдение правил сценария организаторов, но как только он получит свои денежки, он тут же отвернется от «бегемотика».