Зрители считают, что Саша Черно совсем не изменилась, а осталась такой же отвратительной
Некоторые зрители скандального реалити-шоу «Дом-2» считают, что Александра Черно как была быдлом, так им и осталась.
По их словам, девушка критикует поведение других участниц телестройки, но не следит за своими поступками. Совсем позабыла Саша, как сама вешалась на парней и всячески пыталась соблазнить их, припомнили поклонники «Дома-2».
Многие хейтеры тут же прозвали Черно предательницей и легкодоступной девкой, добавив, что если бы кто-то захотел закрутить с ней мимолетный роман, она без промедлений отдалась бы ему.
Они также считают, что Иосиф Оганесян терпит причуды невыносимой Саши лишь из-за обещанного гонорара за соблюдение правил сценария организаторов, но как только он получит свои денежки, он тут же отвернется от «бегемотика».
По их словам, девушка критикует поведение других участниц телестройки, но не следит за своими поступками. Совсем позабыла Саша, как сама вешалась на парней и всячески пыталась соблазнить их, припомнили поклонники «Дома-2».
Многие хейтеры тут же прозвали Черно предательницей и легкодоступной девкой, добавив, что если бы кто-то захотел закрутить с ней мимолетный роман, она без промедлений отдалась бы ему.
Они также считают, что Иосиф Оганесян терпит причуды невыносимой Саши лишь из-за обещанного гонорара за соблюдение правил сценария организаторов, но как только он получит свои денежки, он тут же отвернется от «бегемотика».