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Зрители считают, что Саша Черно совсем не изменилась, а осталась такой же отвратительной

Некоторые зрители скандального реалити-шоу «Дом-2» считают, что Александра Черно как была быдлом, так им и осталась.

По их словам, девушка критикует поведение других участниц телестройки, но не следит за своими поступками. Совсем позабыла Саша, как сама вешалась на парней и всячески пыталась соблазнить их, припомнили поклонники «Дома-2».

Зрители считают, что Саша Черно совсем не изменилась, а осталась такой же отвратительной

Многие хейтеры тут же прозвали Черно предательницей и легкодоступной девкой, добавив, что если бы кто-то захотел закрутить с ней мимолетный роман, она без промедлений отдалась бы ему.

Они также считают, что Иосиф Оганесян терпит причуды невыносимой Саши лишь из-за обещанного гонорара за соблюдение правил сценария организаторов, но как только он получит свои денежки, он тут же отвернется от «бегемотика».
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02
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