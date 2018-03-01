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В BMW показали готовое к производству купе 8-Series

Компания BMW обнародовала свежие фотографии флагманского купе BMW 8-Series. Новый автомобиль полностью готов к серийному производству, его планируют производить на заводе в барском городе Дингольфинг.

В BMW показали готовое к производству купе 8-Series


К сожалению купе BMW 8-Series на опубликованных фотографиях представлено под плотным камуфляжным покрытием. Однако можно рассмотреть, что автомобиль отличается внушительными размерами, рельефным капотом, стильной матовой решёткой радиатора и полностью светодиодной оптикой. Также автомобиль поставлен на стильные колёсные диски, окрашенные в два цвета, а между ними виднеются яркие тормозные суппорты.

О технических характеристиках купе BMW 8-Series пока ничего не сообщается. При этом начальник отдела разработок и исследований BMW сообщил, что поклонники бренда не будут разочарованы, так как новинка станет настоящим спортивным автомобилем. По словам инсайдеров, базовая версия купе будет оснащена силовым агрегатом мощностью 445 лошадиных сил, а «заряженная» версия получит мотор производительностью 600 «лошадей».

Отмечается, что на заводе компании BMW в Дингольфиге также готовятся к запуску производства нового автомобиля BMW i8 Roadster.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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