В BMW показали готовое к производству купе 8-Series

К сожалению купе BMW 8-Series на опубликованных фотографиях представлено под плотным камуфляжным покрытием. Однако можно рассмотреть, что автомобиль отличается внушительными размерами, рельефным капотом, стильной матовой решёткой радиатора и полностью светодиодной оптикой. Также автомобиль поставлен на стильные колёсные диски, окрашенные в два цвета, а между ними виднеются яркие тормозные суппорты.О технических характеристиках купе BMW 8-Series пока ничего не сообщается. При этом начальник отдела разработок и исследований BMW сообщил, что поклонники бренда не будут разочарованы, так как новинка станет настоящим спортивным автомобилем. По словам инсайдеров, базовая версия купе будет оснащена силовым агрегатом мощностью 445 лошадиных сил, а «заряженная» версия получит мотор производительностью 600 «лошадей».Отмечается, что на заводе компании BMW в Дингольфиге также готовятся к запуску производства нового автомобиля BMW i8 Roadster.