Анастасия Костенко в просторном свитере «доказала» свою беременность

Правда ли, что Костенко находится в «интересном положении» достоверно никто не знает, но все с уверенностью об этом говорят.Очередной снимок в Instagram лишь подогрел интерес пользователей к этой теме. Анастасия на фото запечатлена в объемном свитере, под которым легко спрятать беременный живот.Впрочем, публикация касалась рекламы коррекции бровей, и это тоже вызвало горячее обсуждение подписчиков, которые считают, что Анастасии в ее положении не стоит увлекаться «пудровым напылением» и перманентом.Некоторые поклонники, правда, заступились за жену Тарасова и отметили, что в любом состоянии женщина должна ухаживать за собой. При этом фолловеры сравнили Костенко с Анджелиной Джоли и подчеркнули красоту ее светящихся глаз.