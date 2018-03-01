Анастасия Костенко в просторном свитере «доказала» свою беременность
Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова постоянно находится в центре внимания публики и если недавно над ней смеялись из-за измены неверного супруга, то теперь под прицел подписчиков попала ее «беременность».
Правда ли, что Костенко находится в «интересном положении» достоверно никто не знает, но все с уверенностью об этом говорят.
Очередной снимок в Instagram лишь подогрел интерес пользователей к этой теме. Анастасия на фото запечатлена в объемном свитере, под которым легко спрятать беременный живот.
Впрочем, публикация касалась рекламы коррекции бровей, и это тоже вызвало горячее обсуждение подписчиков, которые считают, что Анастасии в ее положении не стоит увлекаться «пудровым напылением» и перманентом.
Некоторые поклонники, правда, заступились за жену Тарасова и отметили, что в любом состоянии женщина должна ухаживать за собой. При этом фолловеры сравнили Костенко с Анджелиной Джоли и подчеркнули красоту ее светящихся глаз.
Правда ли, что Костенко находится в «интересном положении» достоверно никто не знает, но все с уверенностью об этом говорят.
Очередной снимок в Instagram лишь подогрел интерес пользователей к этой теме. Анастасия на фото запечатлена в объемном свитере, под которым легко спрятать беременный живот.
Впрочем, публикация касалась рекламы коррекции бровей, и это тоже вызвало горячее обсуждение подписчиков, которые считают, что Анастасии в ее положении не стоит увлекаться «пудровым напылением» и перманентом.
Некоторые поклонники, правда, заступились за жену Тарасова и отметили, что в любом состоянии женщина должна ухаживать за собой. При этом фолловеры сравнили Костенко с Анджелиной Джоли и подчеркнули красоту ее светящихся глаз.