Работникам "Почты России" 1 марта на 5% повысят зарплату

По итогам прошедшего года усредненный уровень зарплаты почтальонов достиг порядка 21 тыс. руб. Данный показатель на 6 тыс. руб. выше, чем в 2012 году, подсчитал Подгузов. Увеличение фонда оплаты труда затронет 154 тыс. сотрудников "Почты России" по всей стране, в том числе увеличения доходов следует ожидать линейному персоналу, обеспечивающему непосредственное перемещение посылок.Основной упор делается на городские почтампы, так как в данных пунктах произошло стремительное повышение объема поступающих мелких бандеролей из зарубежных онлайн-магазинов. В селах и деревнях по мере возможности предприятия также будут увеличены зарплаты, уточняет руководитель "Почты России".