Кейт Мидлтон и Меган Маркл впервые вместе выступили на официальном мероприятии

На публичное мероприятие пришли не только Кейт Мидлтон и Меган Маркл, а также принцы Гарри и Уильям. Общественность тут же отметила, что у представителей королевской семьи схожие вкусы на представительниц прекрасного пола.Невеста принца Гарри и беременная третьим малышом Кейт Мидлтон на форуме, который был посвящен королевскому благотворительному фонду и проводимым им программам, сидели рядом друг с другом. Обе красавицы, как будто договорившись, выбрали наряды в фиолетовых тонах. Несмотря на то, что Меган Маркл имеет африканские корни, она внешне оказалась очень похожа на чистую британку Кейт.В своем интервью прессе принц Гарри заявил, что очень непросто работать со своей семьей, ведь получается так, что они вместе на всю свою оставшуюся жизнь.