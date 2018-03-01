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Кейт Мидлтон и Меган Маркл впервые вместе выступили на официальном мероприятии

Меган Маркл в очередной раз со своим женихом принцем Гарри проявилась на официальном мероприятии. Их компанию поддержала Кейт Мидлтон. Как оказалось, американская актриса и герцогиня Кэмбриджская впервые вышли в свет в обществе друг друга. От зорких глаз пользователей Сети не улизнул тот факт, что женщины очень похожи, о чем они тут же заявили в комментариях.

Кейт Мидлтон и Меган Маркл впервые вместе выступили на официальном мероприятии


На публичное мероприятие пришли не только Кейт Мидлтон и Меган Маркл, а также принцы Гарри и Уильям. Общественность тут же отметила, что у представителей королевской семьи схожие вкусы на представительниц прекрасного пола.

Невеста принца Гарри и беременная третьим малышом Кейт Мидлтон на форуме, который был посвящен королевскому благотворительному фонду и проводимым им программам, сидели рядом друг с другом. Обе красавицы, как будто договорившись, выбрали наряды в фиолетовых тонах. Несмотря на то, что Меган Маркл имеет африканские корни, она внешне оказалась очень похожа на чистую британку Кейт.

В своем интервью прессе принц Гарри заявил, что очень непросто работать со своей семьей, ведь получается так, что они вместе на всю свою оставшуюся жизнь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:45
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