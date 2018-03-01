Нелли Ермолаеву обвинили в постановочном видео из роддома

Пользователи, вопреки ожиданиям Нелли, раскритиковали ролик и назвали его постановочным.Сама Нелли сообщила, что они приехали поздравлять «самого лучшего врача» и поблагодарила акушера «за нашего ежика». По ходу ролика Ермолаева с мужем заходит в медцентр, а съемку ведут сразу с нескольких телефонов.Подписчики не поняли, зачем в помещение завезли коляску и отметили, что подобное поведение не соотносится с санитарными нормами роддомов.В комментариях хейтеры недоумевают, как можно постоянно жить под прицелом камер и считают, что всем, кто постоянно себя фотографирует и снимает на видео, давно пора к психиатру.