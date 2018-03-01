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ЦСР: Таможенным процедурам необходимы реформы

Эксперты ЦСР, работающего под руководством бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, считают, что таможенные процедуры России нуждаются в срочном реформировании. В настоящий момент таможенники работают по технологии 20-го века, пишет портал "Ведомости".

ЦСР: Таможенным процедурам необходимы реформы


Товары и грузы, пересекая границу, должны иметь комплект документов, продолжительность проверки которых часто зависит от конкретного таможенника. Для повышения эффективности работы федеральной службы аналитики ЦСР предлагают ограничить сроки и виды проверок на таможне, заменив их анализом деятельности компании после проведения поставки в Россию. Данные мероприятия потребуют объединения базы ФТС и ФНС, а таможенники говорят о вероятности снижения пошлинных сборов.

ЦСР считает возможным создать предварительное декларирование товаров, когда ввоз осуществляется по предоплате. После попадания груза в РФ налоговая служба сможет рассчитать ставку пошлин.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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