ЦСР: Таможенным процедурам необходимы реформы

Товары и грузы, пересекая границу, должны иметь комплект документов, продолжительность проверки которых часто зависит от конкретного таможенника. Для повышения эффективности работы федеральной службы аналитики ЦСР предлагают ограничить сроки и виды проверок на таможне, заменив их анализом деятельности компании после проведения поставки в Россию. Данные мероприятия потребуют объединения базы ФТС и ФНС, а таможенники говорят о вероятности снижения пошлинных сборов.ЦСР считает возможным создать предварительное декларирование товаров, когда ввоз осуществляется по предоплате. После попадания груза в РФ налоговая служба сможет рассчитать ставку пошлин.