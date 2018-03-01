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Виктория Романец танцует дома без пылесоса и тряпки

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец продолжает активно зарабатывать на рекламе в Instagram и в очередном промо-ролике представила платье с блестками.

Презентация шоу-рума была оригинальной - Виктория объявила, что она танцует дома не с пылесосом и тряпкой, а в красивом платье.

Виктория Романец танцует дома без пылесоса и тряпки

Однако такое заявление девушки не всем пришлось по душе. Хейтеры пожалели бедного Антона Гусева, жена которого не дружит с бытом, и пожелали увидеть Вику на кухне за приготовлением каких-либо вкусняшек.

Да и сам танец Романец не вызвал воодушевления у подписчиков, так как многие увидели лишь интенсивные поглаживания тела и предостерегли Викторию, чтобы она не стерла блестки на рекламном платье.

Истинные фанаты Виктории Романец назвали ее «шикарной и яркой» и посоветовали не обращать внимания на комментарии завистников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18
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