Виктория Романец танцует дома без пылесоса и тряпки

Презентация шоу-рума была оригинальной - Виктория объявила, что она танцует дома не с пылесосом и тряпкой, а в красивом платье.Однако такое заявление девушки не всем пришлось по душе. Хейтеры пожалели бедного Антона Гусева, жена которого не дружит с бытом, и пожелали увидеть Вику на кухне за приготовлением каких-либо вкусняшек.Да и сам танец Романец не вызвал воодушевления у подписчиков, так как многие увидели лишь интенсивные поглаживания тела и предостерегли Викторию, чтобы она не стерла блестки на рекламном платье.Истинные фанаты Виктории Романец назвали ее «шикарной и яркой» и посоветовали не обращать внимания на комментарии завистников.