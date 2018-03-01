Хейтеры раскритиковали юношу-фаната Ольги Бузовой
О встрече Ольги Бузовой в аэропорту Благовещенска уже было написало много, но и сама звезда и ее хейтеры продолжают публиковать новые факты ее прилета.
Напомним, что когда певица и популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова прилетела на Дальний Восток, ее встретила группа фанатов, которые устроили для кумира настоящий перфоманс.
Но после того как ведущая телестройки опубликовала в Instagram ролик, некоторые поклонники артистки пришли в ужас от встречавшей ее публики.
Сначала к Ольге подбежал ребенок, и она взяла его на руки, что впрочем, умилило ее фанатов.
Тогда как юнец, начавший отплясывать на первом плане под песню Бузовой, многих привел в шок. Хейтеры начали писать в комментариях, что «ее слушают ток малолетки тупорылые», а сам парень в центре «ужасный гей», так как настоящие мужики Бузову терпеть не могут.
Напомним, что когда певица и популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова прилетела на Дальний Восток, ее встретила группа фанатов, которые устроили для кумира настоящий перфоманс.
Но после того как ведущая телестройки опубликовала в Instagram ролик, некоторые поклонники артистки пришли в ужас от встречавшей ее публики.
Сначала к Ольге подбежал ребенок, и она взяла его на руки, что впрочем, умилило ее фанатов.
Тогда как юнец, начавший отплясывать на первом плане под песню Бузовой, многих привел в шок. Хейтеры начали писать в комментариях, что «ее слушают ток малолетки тупорылые», а сам парень в центре «ужасный гей», так как настоящие мужики Бузову терпеть не могут.