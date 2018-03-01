Mercedes-Benz представит в Женеве мощнейшую версию пикапа X-Class

Под капотом Mercedes-Benz X-Class 350d 4Matic установлен турбодизельный агрегат объёмом 3,0 литра производительностью 258 лошадиных сил, он работает на пару с автоматической трансмиссией на 7 диапазонов. Данный двигатель разработан специалистами компании Mercedes-Benz, а предыдущие модификации были оснащены силовыми агрегатами от Nissan.Хотя для грузового внедорожника динамические характеристики не так уж и важны, но у нового пикапа они впечатляющие, до первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 7,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 205 км/час.Пикап Mercedes-Benz X-Class 350d 4Matic оснащён системой полного привода с тремя режимами. Клиренс у автомобиля составляет 222 мм, благодаря чему он сможет преодолеть брод 0,6 метра. На европейский рынок пикап Mercedes-Benz X-Class 350d 4Matic выведут в середине 2018 года.