Сбербанк заплатит 262 млрд рублей дивидендов, ранее выплачено топ-менеджменту более 78 млрд рублей
В текущем году, по итогам 2017 года акционерам "Сбербанка" выплатят 262 млрд рублей. Ранее было выплачено топ-менеджменту этого финучреждения более 12% от чистой прибыли.
За прошедший год "Сбербанк" получил прибыль в 749 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом это на 38% больше. В целом она соответствовала прогнозам аналитиков самого банка и организаций занимающихся анализом финансового рынка. Именно из расчета этой суммы это финансовое учреждение выплатит дивиденды акционерам.
По утверждению главы Сбербанка Германа Грефа, на дивиденды будет выделено не менее 35% от этой суммы. По его словам, решение будет приниматься в конце текущего месяца. Ранее сообщалось о выплатах крупных сумм топ-менеджменту этого финучреждения, которые достигали 12% от прибыли.
За прошедший год "Сбербанк" получил прибыль в 749 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом это на 38% больше. В целом она соответствовала прогнозам аналитиков самого банка и организаций занимающихся анализом финансового рынка. Именно из расчета этой суммы это финансовое учреждение выплатит дивиденды акционерам.
По утверждению главы Сбербанка Германа Грефа, на дивиденды будет выделено не менее 35% от этой суммы. По его словам, решение будет приниматься в конце текущего месяца. Ранее сообщалось о выплатах крупных сумм топ-менеджменту этого финучреждения, которые достигали 12% от прибыли.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00