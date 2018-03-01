АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Сбербанк заплатит 262 млрд рублей дивидендов, ранее выплачено топ-менеджменту более 78 млрд рублей

В текущем году, по итогам 2017 года акционерам "Сбербанка" выплатят 262 млрд рублей. Ранее было выплачено топ-менеджменту этого финучреждения более 12% от чистой прибыли.

За прошедший год "Сбербанк" получил прибыль в 749 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом это на 38% больше. В целом она соответствовала прогнозам аналитиков самого банка и организаций занимающихся анализом финансового рынка. Именно из расчета этой суммы это финансовое учреждение выплатит дивиденды акционерам.

Сбербанк заплатит 262 млрд рублей дивидендов, ранее выплачено топ-менеджменту более 78 млрд рублей


По утверждению главы Сбербанка Германа Грефа, на дивиденды будет выделено не менее 35% от этой суммы. По его словам, решение будет приниматься в конце текущего месяца. Ранее сообщалось о выплатах крупных сумм топ-менеджменту этого финучреждения, которые достигали 12% от прибыли.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин объявил про испытания новой ракеты с
Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с
Ученые определили принципы действия
Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры
Компания Haier представила часы Asu с проектором
Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен
Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не
Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную
Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Смартфон LG G7 Neo показали на видео
Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская
В Польше начал работать Закон о Холокосте и
Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»
Джессика Альба выложила милый снимок, на котором
Анастасия Лисова поделилась забавным фото со
Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в
Марина Александрова рассказала, что изменилась в
На заводах собираются проводить добровольный тест
Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении
Луна и Земля зародились внутри гигантского
Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный
Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление
Геологи: Следующий переворот полюсов Земли
Ученые создали устройство хранения энергии, для
Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой
Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге,
Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь
Инженеры научили роботов выпиливать детали для
"Летающий мозг" ИИ Симон будет отслеживать
Toyota совместила «механику» и вариатор в одной
Просмотреть все новости