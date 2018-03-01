Сбербанк заплатит 262 млрд рублей дивидендов, ранее выплачено топ-менеджменту более 78 млрд рублей

За прошедший год "Сбербанк" получил прибыль в 749 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом это на 38% больше. В целом она соответствовала прогнозам аналитиков самого банка и организаций занимающихся анализом финансового рынка. Именно из расчета этой суммы это финансовое учреждение выплатит дивиденды акционерам.По утверждению главы Сбербанка Германа Грефа, на дивиденды будет выделено не менее 35% от этой суммы. По его словам, решение будет приниматься в конце текущего месяца. Ранее сообщалось о выплатах крупных сумм топ-менеджменту этого финучреждения, которые достигали 12% от прибыли.