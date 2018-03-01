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Лифтбек Skoda Superb в следующем году станет гибридной

В 2019 году чешские производители выведут на рынок гибридную версию автомобиля Skoda Superb. В модельной линейке компании Skoda лифтбек Superb станет первой моделью с гибридной силовой установкой PHEV.

Лифтбек Skoda Superb в следующем году станет гибридной


Автомобиль Skoda Superb будет оснащён силовым агрегатом PHEV, который установлен на модели Volkswagen Passat GTE. Данная силовая установка состоит из силового агрегата объёмом 1,4 лита производительностью 154 лошадиные силы и электрического мотора мощностью 114 «лошадей». В общей сложности силовой агрегат генерирует 215 лошадиных сил.

Представители компании Skoda отмечают, что гибридный лифтбек Superb на одной электротяге сможет проехать около 70 километров, так как аккумуляторная батарея имеет ёмкостью 13 кВт/ч. В то время, как Volkswagen Passat GTE такими показателями похвалиться не может.

В дальнейшем чешские производители намерены оснащать данной силовой установкой все свои модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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