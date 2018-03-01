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Зрители считают, что если не запретить алкоголь в «Доме-2», то случится непоправимое

Происходящее в эфирах реалити-шоу «Дом-2» все больше вызывает опасения у зрителей, так как участники телестройки не скрываясь, пьют таблетки горстями и злоупотребляют алкоголем.

К примеру, 19-летний Алексей принимает таблетки «чтобы стояло», что в его возрасте вообще недопустимо и при этом руководство проекта говорит, что несет за него ответственность.

Зрители считают, что если не запретить алкоголь в «Доме-2», то случится непоправимое

Поклонники реалити-шоу в шоке от непотребного вида участников, особенно на Сейшелах, где их поведение настолько неадекватно, что недоступно даже бывалым алкоголикам. И телепроект постепенно превращается телепритон.

Зрители считают, что если не запретить алкоголь в «Доме-2», то случится непоправимое

Пользователи, которые следят за событиями на телестройке, уже вовсю кричат, что нужно «заканчивать этот вертеп», так как скоро уже реально приключится что-то непоправимое.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17
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