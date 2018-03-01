Денежная масса в национальном определении в январе снизилась на 2%

Центробанк сообщил об январском снижении количества денег в обороте, что дало уменьшение всего объема денежной массы в национальном определении (М2 - денежный агрегат). Если еще год назад он находился в объеме 42,4 триллиона рублей, то сейчас составляет 41,6 триллиона рублей. Таким образом, по свидетельству чиновников ведомства - понижение количества денежной массы достигло 844 миллиарда рублей.Это будет способствовать удержанию инфляции на прежнем уровне до выборов, однако после заявлений руководства ЦБ о либерализации кредитно-финансовой политики в текущем году - планируется увеличить темп инфляции свыше 4% для "оживления" экономики и выхода из экономического кризиса. Специалисты пояснили, что M2 включает всю "наличку" и вклады населения.