McLaren представит в Женеве карбоновый вариант гиперкара Senna

Отмечается, что кузов карбонового гиперкара Senna состоит из 67 элементов, на их создание разработчики потратили около 1 тысячи часов. Ещё 250 часов было потрачено на нанесение жёлтых акцентов на антикрыло, панели и аэродинамические «лезвия». К тому же автомобиль получил ярко-зелёные тормозные суппорты.Под капотом экстремального гиперкара McLaren Senna установлен 4-литровый турбомотор производительностью 800 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. До контрольной «сотки» автомобиль разгоняется за 2,8 секуды.В отделке салона особого гиперкара используется чёрная алькантара с контрастной прострочкой, а также декоративные вставки зелёного и жёлтого цвета. Особая модификация McLaren Senna сойдёт с конвейера лимитированной партией в количестве 500 экземпляров, все они были распроданы заранее.