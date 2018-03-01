McLaren представит в Женеве карбоновый вариант гиперкара Senna
В Женеве подразделение Special Operations компании McLaren представит особый гиперкар Senna. Новый автомобиль отличается карбоновым кузовом, который покрыли прозрачным лаком.
Отмечается, что кузов карбонового гиперкара Senna состоит из 67 элементов, на их создание разработчики потратили около 1 тысячи часов. Ещё 250 часов было потрачено на нанесение жёлтых акцентов на антикрыло, панели и аэродинамические «лезвия». К тому же автомобиль получил ярко-зелёные тормозные суппорты.
Под капотом экстремального гиперкара McLaren Senna установлен 4-литровый турбомотор производительностью 800 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. До контрольной «сотки» автомобиль разгоняется за 2,8 секуды.
В отделке салона особого гиперкара используется чёрная алькантара с контрастной прострочкой, а также декоративные вставки зелёного и жёлтого цвета. Особая модификация McLaren Senna сойдёт с конвейера лимитированной партией в количестве 500 экземпляров, все они были распроданы заранее.
Отмечается, что кузов карбонового гиперкара Senna состоит из 67 элементов, на их создание разработчики потратили около 1 тысячи часов. Ещё 250 часов было потрачено на нанесение жёлтых акцентов на антикрыло, панели и аэродинамические «лезвия». К тому же автомобиль получил ярко-зелёные тормозные суппорты.
Под капотом экстремального гиперкара McLaren Senna установлен 4-литровый турбомотор производительностью 800 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. До контрольной «сотки» автомобиль разгоняется за 2,8 секуды.
В отделке салона особого гиперкара используется чёрная алькантара с контрастной прострочкой, а также декоративные вставки зелёного и жёлтого цвета. Особая модификация McLaren Senna сойдёт с конвейера лимитированной партией в количестве 500 экземпляров, все они были распроданы заранее.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:20