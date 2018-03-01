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McLaren представит в Женеве карбоновый вариант гиперкара Senna

В Женеве подразделение Special Operations компании McLaren представит особый гиперкар Senna. Новый автомобиль отличается карбоновым кузовом, который покрыли прозрачным лаком.

McLaren представит в Женеве карбоновый вариант гиперкара Senna


Отмечается, что кузов карбонового гиперкара Senna состоит из 67 элементов, на их создание разработчики потратили около 1 тысячи часов. Ещё 250 часов было потрачено на нанесение жёлтых акцентов на антикрыло, панели и аэродинамические «лезвия». К тому же автомобиль получил ярко-зелёные тормозные суппорты.

Под капотом экстремального гиперкара McLaren Senna установлен 4-литровый турбомотор производительностью 800 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. До контрольной «сотки» автомобиль разгоняется за 2,8 секуды.

В отделке салона особого гиперкара используется чёрная алькантара с контрастной прострочкой, а также декоративные вставки зелёного и жёлтого цвета. Особая модификация McLaren Senna сойдёт с конвейера лимитированной партией в количестве 500 экземпляров, все они были распроданы заранее.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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