Сбербанк в 2018 г планирует рост ипотечного портфеля до 20%
Топ-менеджеры Сбербанка считают, что в текущем году их банк может нарастить ипотечное кредитование на 20%. При этом ставки можно понизить до 6,5% при 4% инфляции.
Александр Морозов, зампред председателя правления Сбербанка заявил, что его финучреждение планирует в текущем году рост своего ипотечного портфеля увеличить на 20%. В 2017 году этот показатель составил 16%. В настоящее время банк занимает 53% ипотечного рынка в России и его доля продолжает увеличиваться.
Герман Греф, глава Сбербанка ранее заявил о росте популярности этого вида кредитования населения из-за снижения ставки, роста предложений на рынке "бюджетного" жилья при одновременном возрастании ее стоимости. Кроме того, в конце 2017 года в регионах упало количество предложений жилья в новостройках от 20% до 40% (в Омской области), что сокращает в целом количество предложений.
Александр Морозов, зампред председателя правления Сбербанка заявил, что его финучреждение планирует в текущем году рост своего ипотечного портфеля увеличить на 20%. В 2017 году этот показатель составил 16%. В настоящее время банк занимает 53% ипотечного рынка в России и его доля продолжает увеличиваться.
Герман Греф, глава Сбербанка ранее заявил о росте популярности этого вида кредитования населения из-за снижения ставки, роста предложений на рынке "бюджетного" жилья при одновременном возрастании ее стоимости. Кроме того, в конце 2017 года в регионах упало количество предложений жилья в новостройках от 20% до 40% (в Омской области), что сокращает в целом количество предложений.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:40