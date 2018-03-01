Сбербанк в 2018 г планирует рост ипотечного портфеля до 20%

Александр Морозов, зампред председателя правления Сбербанка заявил, что его финучреждение планирует в текущем году рост своего ипотечного портфеля увеличить на 20%. В 2017 году этот показатель составил 16%. В настоящее время банк занимает 53% ипотечного рынка в России и его доля продолжает увеличиваться.Герман Греф, глава Сбербанка ранее заявил о росте популярности этого вида кредитования населения из-за снижения ставки, роста предложений на рынке "бюджетного" жилья при одновременном возрастании ее стоимости. Кроме того, в конце 2017 года в регионах упало количество предложений жилья в новостройках от 20% до 40% (в Омской области), что сокращает в целом количество предложений.