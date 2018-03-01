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Ольга Бузова сказала, что у поклонников из Хабаровска холодные руки

Известная сегодня певица Ольга Бузова завершает свое турне по Дальнему Востоку.

Девушка уже побывала в Благовещенске, а теперь поездом доехала до столицы края - Хабаровска.

Ольга Бузова сказала, что у поклонников из Хабаровска холодные руки

Сегодня ночью девушка выложила пост в Инстаграме, где сообщила, что здесь у неё не менее преданные фанаты, чем в соседнем городе. Правда, девушка зачем-то сказала, что у них холодные руки и посоветовала "всем греться".

"Хабаровск, привет спасибо всем, кто встречал меня у поезда. Я каждый день убеждаюсь в том, что вы у меня самые лучшие... у вас руки холодные, быстро всем греться", - подписывает видео Бузова и добавляет, что любит своих поклонников.

Напомним, концерт состоится сегодня вечером в ДК Профсоюзов. Также Бузова уже сообщала, что параллельно снимает для своих поклонников репортаж, который появится на неё на канале сразу после гастролей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:43
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