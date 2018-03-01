Ольга Бузова сказала, что у поклонников из Хабаровска холодные руки

"Хабаровск, привет спасибо всем, кто встречал меня у поезда. Я каждый день убеждаюсь в том, что вы у меня самые лучшие... у вас руки холодные, быстро всем греться", - подписывает видео Бузова и добавляет, что любит своих поклонников.

Девушка уже побывала в Благовещенске, а теперь поездом доехала до столицы края - Хабаровска.Сегодня ночью девушка выложила пост в Инстаграме, где сообщила, что здесь у неё не менее преданные фанаты, чем в соседнем городе. Правда, девушка зачем-то сказала, что у них холодные руки и посоветовала "всем греться".Напомним, концерт состоится сегодня вечером в ДК Профсоюзов. Также Бузова уже сообщала, что параллельно снимает для своих поклонников репортаж, который появится на неё на канале сразу после гастролей.