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В России 1 марта стартуют продажи нового семиместного кроссовера Lexus RX 350L

С 1 марта в России начинаются продажи кроссовера Lexus RX 350L. Накануне производители назвали стоимость новинки для российского рынка, где кроссовер будет доступен по цене от 3 804 000 до 4 537 000 рублей.

В России 1 марта стартуют продажи нового семиместного кроссовера Lexus RX 350L


Семиместный кроссовер Lexus RX 350L от стандартной модификации отличается удлинённым кузовом, что позволило разработчикам добавить в салон ещё два кресла. На российском рынке автомобиль будет предложен в трёх модификациях — Executive, Premium и Exclusive.

Под капотом кроссовера установлен бензиновый агрегат V6 производительностью 294 лошадиные силы, который комплектуется автоматической коробкой передач на 8 диапазонов. В оснащение базовой версии Lexus RX 350L входит 3-зонная климатическая установка, раскладные задние сиденья и багажная дверь с электроприводом.

Для россиян кроссовер Lexus RX 350L будет доступен в десяти цветовых решениях для кузова, а также для обивки кресел предусмотрено пять разных тонов. К тому же два варианта отделки предлагается для потолка пола и фронтальной панели.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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