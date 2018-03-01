В России 1 марта стартуют продажи нового семиместного кроссовера Lexus RX 350L

Семиместный кроссовер Lexus RX 350L от стандартной модификации отличается удлинённым кузовом, что позволило разработчикам добавить в салон ещё два кресла. На российском рынке автомобиль будет предложен в трёх модификациях — Executive, Premium и Exclusive.Под капотом кроссовера установлен бензиновый агрегат V6 производительностью 294 лошадиные силы, который комплектуется автоматической коробкой передач на 8 диапазонов. В оснащение базовой версии Lexus RX 350L входит 3-зонная климатическая установка, раскладные задние сиденья и багажная дверь с электроприводом.Для россиян кроссовер Lexus RX 350L будет доступен в десяти цветовых решениях для кузова, а также для обивки кресел предусмотрено пять разных тонов. К тому же два варианта отделки предлагается для потолка пола и фронтальной панели.