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Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте и загадала желание

Дарья Пынзарь посетила сказочное место и даже загадала желание.

Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте и загадала желание


Экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь выложила на своей личной страничке в интернете новый фотоснимок, на котором девушка позирует на фоне красивого вида как будто в сказке.

На снимке Дарья предстала перед пользователями Сети в образе романтической и загадочной девушки. На заднем плане виднеется замечательный вид на море со скалы. Пынзарь находится около перил и смотрит куда-то вдаль, будто ожидает чего-то прекрасного.

Под данным постом девушка написала, что обожает, когда неожиданно оказывается в красивом и необыкновенном месте. Также супруга Сергея Пынзаря сообщила, что они всей семьей решили сесть в автомобиль и ехать, куда глаза глядят. Именно таким образом они очутились в кафе, которое просто захватывает дух.

Также Дарья добавила, что погода была хорошая, вокруг чересчур красиво, а в кафе больше никого, кроме них не было, как будто волшебство какое-то. А во время фотосъемки она успела загадать желание. Алания действительно чарующее место, в чем Дарья смогла лично убедиться.

Пользователи Сети оставили множество комментариев, в которых писали приятные слова и пожелания всему ее семейству.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:49
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