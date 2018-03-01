Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте и загадала желание

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь выложила на своей личной страничке в интернете новый фотоснимок, на котором девушка позирует на фоне красивого вида как будто в сказке.На снимке Дарья предстала перед пользователями Сети в образе романтической и загадочной девушки. На заднем плане виднеется замечательный вид на море со скалы. Пынзарь находится около перил и смотрит куда-то вдаль, будто ожидает чего-то прекрасного.Под данным постом девушка написала, что обожает, когда неожиданно оказывается в красивом и необыкновенном месте. Также супруга Сергея Пынзаря сообщила, что они всей семьей решили сесть в автомобиль и ехать, куда глаза глядят. Именно таким образом они очутились в кафе, которое просто захватывает дух.Также Дарья добавила, что погода была хорошая, вокруг чересчур красиво, а в кафе больше никого, кроме них не было, как будто волшебство какое-то. А во время фотосъемки она успела загадать желание. Алания действительно чарующее место, в чем Дарья смогла лично убедиться.Пользователи Сети оставили множество комментариев, в которых писали приятные слова и пожелания всему ее семейству.