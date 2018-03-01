Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую сестру Алену

Некоторое время назад Ольга Рапунцель множество раз предупреждала свою младшую сестру о том, что скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров несерьезный человек и не стоит даже начинать с ним отношения.Так называемый «бренд проекта» отрицательно отреагировала на то, что Алена желает построить отношения с ее бывшим молодым человеком Ильей Яббаровым. Позже стала известна информация о любовной связи Яббарова с Жариковой и Жураевой, что и пыталась донести ранее супруга Димы Дмитренко до своей сестры.После всех этих происшествий Алена попросила прощение у своей более опытной старшей сестры. Ольга не верит в ее честность но, несмотря на это все же ее простила.Беременная участница телепроекта заявила, что ей очень больно от того, что ее сестра плохо относилась к ней и не хотела верить ее словам. А ведь Ольга хотела всего лишь нормального отношения к себе. Хоть она и не верит в искренность ее слов, но все-таки решила Алену простить.Недоброжелатели отметили, что обе сестры хороши и успели побывать в постели ловеласа Яббарова.