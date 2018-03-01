Под творением Модильяни обнаружили еще одну картину

Недавно в картинной галерее Лондона «Тейт», искусствоведами было совершено одно из величайших открытий. Была найдена ранняя работа великого художника. Местоположение находки было неожиданным, так как она таилась под слоем краски другого шедевра. На картине изображен портрет девушки. По словам специалистов, ее имя Беатрис Гастингс.Известная писательница и поэтесса начала 20 века была любовницей Модильяни на протяжении двух лет. По окончанию их отношений, художник решил оставить память о ней, используя полотно вновь. По словам газеты Ненси Айрисона - куратора коллекции искусства, сообщается, что большими усилиями они получили возможность лицезреть величайший шедевр.