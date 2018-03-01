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Ранее не звучавшая композиция Эми Уайнхаус появилась в интернете

Безызвестная песня My Own Way Эми Уайнхаус, появилась в сети благодаря ее соавтору.

Ранее не звучавшая композиция Эми Уайнхаус появилась в интернете


Будучи раннее неизвестной, композиция Эми Уайнхаус недавно появилась во всемирной паутине. Джил Кэнг, так зовут лондонского музыканта и соавтора данного трека. Он поделился, что данная композиция появилась еще в 2001 году, как пробная версия для компаний звукозаписи. По словам Джила, начало 2000-х годов было очень тяжким для такой музыки. На сцене уже встречались ужасные гёлс и бойс группы, и основной задачей стало, выбиться на самый верх. Когда зашла Эми и начала петь, она поразила каждого!

Так же известно, что продюсер после находки данной песни понял - ее обязан услышать весь мир! Не взяв во внимание то, что главный директор филиала Universal music в Британии, высказал раннее, что любые записи Эми удалены и после ее кончины больше выходить не будут.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:10
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