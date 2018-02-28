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Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана украли его идеи

Художник Никас Сафронов сделал заявление, что его идеи были похищены Дольче и Габбана.

Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана украли его идеи


Судя по высказываниям Сафронова, он был в полном недоумении, когда увидел новую коллекцию нарядов. Известные модельеры Италии сделали акцент на изображение животного в человеческом облике. Каждый наряд, будь то футболки или рубашки, носил животный орнамент с человеческим торсом. Художник утверждает, что данный метод был придуман им уже более 20 лет. Также Сафронов добавил, что выпущенная им серия картин под названием «Анимализм», с использованием данного метода совмещения животных и людей, выставлялась еще с начала 90 – х годов.

Никас Сафронов с сожалением заявил, что зря не запатентовал свои задумки.
Картины художника имеют огромную популярность в интернет-ресурсах, а также демонстрируются на его выставках.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:18
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