Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана украли его идеи

Судя по высказываниям Сафронова, он был в полном недоумении, когда увидел новую коллекцию нарядов. Известные модельеры Италии сделали акцент на изображение животного в человеческом облике. Каждый наряд, будь то футболки или рубашки, носил животный орнамент с человеческим торсом. Художник утверждает, что данный метод был придуман им уже более 20 лет. Также Сафронов добавил, что выпущенная им серия картин под названием «Анимализм», с использованием данного метода совмещения животных и людей, выставлялась еще с начала 90 – х годов.Никас Сафронов с сожалением заявил, что зря не запатентовал свои задумки.Картины художника имеют огромную популярность в интернет-ресурсах, а также демонстрируются на его выставках.